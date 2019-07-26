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Валерий Шерин поручил проверить, куда ушли деньги дольщиков ЖК «Айсберг»
Фото из архива Myslo.

Валерий Шерин поручил проверить, куда ушли деньги дольщиков ЖК «Айсберг»

Застройщики строят три дома, но в данный момент залит фундамент только одного дома. К строительству других даже не приступили.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел заседание межведомственной комиссии по координации вопросов долевого строительства в регионе. На нем обсуждались вопросы защиты прав граждан — участников долевого строительства, которая, в частности, определена национальным проектом «Жилье и городская среда».

В частности, речь шла о нарушении сроков передачи квартир застройщиком ООО «Восход». Компания строит многоквартирные дома по ул. Шухова в Туле с привлечением средств граждан и допустила перенос сроков передачи квартир на 19 месяцев с 2018 года на 2020-й. Представитель компании заверил, что осуществит передачу квартир в заявленные сроки, и представил уточненные графики производства работ. Таким образом, дом №4 будет сдан до конца 2019 года, №5 — в 2020 году.

Также члены комиссии обсудили вопрос остановки строительства в ЖК «Айсберг» около пос. Иншинский, которое ведут застройщики ООО «ГК Айсберг», ООО «БМ», ООО «Стройриэлт». Компании строят три дома с привлечением средств граждан. В настоящее время залит фундамент дома №1, строительство двух других не начато.

Представители застройщиков ЖК «Айсберг» сообщили, что работы по строительству дома №1 возобновятся в сентябре.

По итогам заседания принято решение обязать застройщиков завершить строительство объектов в установленные сроки, а также провести проверку целевого расходования денежных средств участников долевого строительства при строительстве ЖК «Айсберг».

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:45 +2
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