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Тульский певец победил в рэп-конкурсе на форуме «Таврида»

Тульский певец победил в рэп-конкурсе на форуме «Таврида»

23-летний певец и композитор Максим Круженков стал победителем конкурса рэп-исполнителей на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0».

В конкурсе рэп-исполнителей на форуме «Таврида» в Крыму принимали участие 400 человек — музыкантов, исполнителей, молодых продюсеров, поэтов, танцоров со всей страны. Оценивало выступления профессиональное жюри, в состав которого вошли два арт-директора фестиваля — Михаил Кортиков и Дмитрий Заремблюк.

Наш талантливый земляк, о котором мы уже писали, исполнял трек со своего нового альбома (Максим сам создает тексты и музыку, делает аранжировки).

– Этот же трек мне пришлось спеть еще и а капелла, чтобы у жюри была полная «картинка» моих способностей, — рассказывает Максим. — Вечером на главной сцене объявили одного победителя — меня. Скажу честно, это моя большая первая победа. До сих пор мне удавалось стать лишь финалистом или занимать вторые места.

Максим Круженков — финалист проектов «Музартерия» на Муз-ТВ и KFC Battle, участник Всероссийского молодежного музыкального фестиваля «Я люблю тебя, Россия!». Он автор гимна своего вуза — Московского института телевидения и радиовещания Останкино (МИТРО).

Наградой для Максима за победу в рэп-конкурсе стал сертификат на участие в фестивале Rap Koktebel. Это первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Он будет проходить на пляже в Коктебеле в самый разгар бархатного сезона — 27-28 августа. Желаем Максиму победы!

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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 14:22 +1
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