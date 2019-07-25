Погода в Туле 26 июля: облачно, жарко и ветрено

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет переменная облачность, местами небольшой дождь (до 2 мм за сутки),

Ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +12 до +17, днём – от +23 до +28. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.