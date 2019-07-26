В семи районах Тульской области отремонтируют дороги за счет внебюджетных средств

1 июля на оперативном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин рекомендовал сократить сроки, которые отводятся на выполнение заявок жителей до завершения, до двух-трех дней.

Для понимания объема работы глава региона поручил главам администраций сформировать реестр потребностей в ремонте и оперативно приступить к проведению работ. Заместитель председателя правительства - министр внутренней политики и местного самоуправления Тульской области Антон Агеев и министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник должны при этом оказать содействие муниципалитетам в формировании мобильных бригад, которые будут оперативно устранять выявленные ямы. Алексей Дюмин также потребовал привлечь к работам внебюджетные средства.

«Надо создать 3-4 отряда, которые будут оперативно и качественно латать ямы на дорогах области. Это необходимо сделать в течение недели и сразу преступить к работам», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Сегодня журналисты проверили, как исполняется поручение главы региона в Узловой и Донском.

Глава администрации Донского Руслан Бутов отметил, что на обновление дорожного полотна, на которых образовались выбоины требуются весьма значительные средства, сделать это за счет бюджета иногда проблематично. Да и на проведение аукциона уходит не меньше месяца. По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина муниципалитетам были выделены внебюджетные средства на проведение ямочного ремонта. В числе таких МО – Донской. За счет этих средств в ближайшее время отремонтированы самые проблемные участки. Их список составлен на основании обращений жителей. Одной из них является улица Советская в микрорайоне Центральный.

Руслан Бутов – Проблема дорог актуальна всегда и в любом городе. В этом году мы сделали уже большой объем как капитального характера, так и в рамках муниципальной программы по ямочному ремонту. Текущий ремонт мы ведем по технологии пневмобрызга, но, к сожалению, не все участки можно отремонтировать по подобной технологии. В частности, здесь, на улице Советской, дорожное полотно требует более серьезного ремонта Таких участков у нас еще три – это переулок Советский, улицы Калинина и Заводская, всего 1300 кв. м, – пояснил Руслан Бутов.

На данный момент на всех этих участках ведется подготовка к ремонту.

В Узловой ямочный ремонт за счет внебюджетных источников будет проведен на 17 улицах. Глава администрации района Николай Терехов отметил, для муниципалитета возможность за внебюджетные средства латать ямы на дорогах – это возможность за несколько дней решить проблему, на которую ранее уходили месяцы.

Николай Терехов – Ямочный ремонт – это тема постоянная, его надо все время проводить. И хотя весной мы отремонтировали, что смогли, но в процессе эксплуатации покрытие все-таки разрушается. Нас закон обязывает при выполнении работ за счет бюджета проводить аукционы, а это долго. Привлечение губернатором внебюджетных средств дало нам возможность в кратчайший срок часть серьезных проблем решить. Вне зависимости от того, за счет каких средств ведется ремонт, мы строго контролируем качество проводимых работ.

Также в рамках поручения губернатора за счет внебюджетные средств будет отремонтировано 12 объектов в Белеве, 6 – в Киреевском районе и Кимовске, 4 – в Дубенском районе и Новомосковске.