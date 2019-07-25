В тульском Мясново разрыли дорогу, чтобы отключить нарушителю газ

Фото Сергея Старикова.

Утром 25 июля к дому №27 в 18-й проезд Мясново прибыли спецтехника, газовщики и полиция. Хозяин домовладения, по данным Межрегионгаза, незаконно подключился к трубе и бесплатно потребляет голубое топливо.

Как объяснил Myslo начальник Тульской городской службы «Газпром межрегионгаз Тула» Вадим Попов, по официальным документам здесь подключен дом площадью 32,2 кв. м, а при визуальном осмотре видно, что на участке находится второй дом площадью около 200 кв. м.

Вадим Попов, начальник Тульской городской службы «Газпром межрегионгаз Тула» – Ранее стоявший здесь дом официально газифицирован в установленном порядке. Сотрудники газовой службы пытались выйти на контакт с абонентом лично, по телефону и заказными письмами, но он на контакт не выходит. Мы заглянули через забор и увидели, что он срезал старый газопровод, фасадный, и подсоединился, пустив в цоколь гибкий шланг. Это нарушение: у него нет прибора учета плюс самовольное подключение к газопроводу. Также у него долг более 50 тысяч рублей. Помимо отключения ему грозит административная ответственность на первый раз, а во второй раз это уже будет уголовная.

Перед началом работ на место приехали двое мужчин. Один из них представился знакомым хозяина дома и попросил перенести мероприятия в связи с тем, что его друг якобы отдыхает на юге. Но это не стало препятствием для работы газовщиков. Для того чтобы добраться до газовой трубы, им пришлось вскрыть асфальт на дороге.

Представитель «Газпром межрегионгаз Тула» отметил, что нарушитель будет должен заплатить за выставленный ему объем газа и возместить все затраты на отключение. Только после этого он сможет обратиться с заявлением о подключении в установленном законом порядке.