новости
новости
Регистрация
Юная гимнастка из Новомосковска Ирина Комнова выиграла золото Олимпийского фестиваля
Фото из архива семьи Комновых.

Юная гимнастка из Новомосковска Ирина Комнова выиграла золото Олимпийского фестиваля

В составе сборной РФ 14-летняя Ирина завоевала командное золото Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, проходящего в Баку.

Чемпионками стали Виктория Листунова из Москвы, Яна Ворона из Воронежа и Ирина Комнова из Новомосковска Тульской области.


Ирина Комнова в центре.

Наши девчонки смогли опередить сборные Румынии и Великобритании.
XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. Для победителей подготовлены 930 медалей.

Россию на фестивале представляют более сотни спортсменов. На XV Летнем Европейском юношеском Олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах – спортивной гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

Галерея
Ирина Комнова выиграла золото Олимпийского фестиваля, Фото: 1
Ирина Комнова выиграла золото Олимпийского фестиваля, Фото: 2
Ирина Комнова выиграла золото Олимпийского фестиваля, Фото: 3
Ирина Комнова выиграла золото Олимпийского фестиваля, Фото: 4
Ирина Комнова выиграла золото Олимпийского фестиваля, Фото: 5
Ирина Комнова выиграла золото Олимпийского фестиваля, Фото: 6
Ирина Комнова выиграла золото Олимпийского фестиваля, Фото: 7
Ирина Комнова выиграла золото Олимпийского фестиваля, Фото: 8
Ирина Комнова выиграла золото Олимпийского фестиваля, Фото: 9
Ирина Комнова выиграла золото Олимпийского фестиваля, Фото: 10
Ирина Комнова выиграла золото Олимпийского фестиваля, Фото: 11
Ирина Комнова выиграла золото Олимпийского фестиваля, Фото: 12
Ирина Комнова выиграла золото Олимпийского фестиваля, Фото: 13
Ирина Комнова выиграла золото Олимпийского фестиваля, Фото: 14
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 13:33 +6
Другие статьи по темам
Событие
спортивная гимнастикатурнирсоревнованиямедали
Люди
Ирина Комнова
Место
НовомосковскТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульском Мясново разрыли дорогу, чтобы отключить нарушителю газ
В тульском Мясново разрыли дорогу, чтобы отключить нарушителю газ
В России предложили сделать выдачу материнского капитала бессрочной
В России предложили сделать выдачу материнского капитала бессрочной
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.