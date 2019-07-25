Юная гимнастка из Новомосковска Ирина Комнова выиграла золото Олимпийского фестиваля

Фото из архива семьи Комновых.

В составе сборной РФ 14-летняя Ирина завоевала командное золото Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, проходящего в Баку.

Чемпионками стали Виктория Листунова из Москвы, Яна Ворона из Воронежа и Ирина Комнова из Новомосковска Тульской области.



Ирина Комнова в центре.

Наши девчонки смогли опередить сборные Румынии и Великобритании.

XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. Для победителей подготовлены 930 медалей.

Россию на фестивале представляют более сотни спортсменов. На XV Летнем Европейском юношеском Олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах – спортивной гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.