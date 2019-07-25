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Туляки пожаловались на сомнительные квитанции от УК

Туляки пожаловались на сомнительные квитанции от УК

Собственники пятиэтажки подозревают управляющую компанию в махинациях из-за разделения платы за содержание жилья.

Собственники дома №54 по ул. Ф. Энгельса обеспокоились начислением платы за содержание жилья. Дело в том, что дом несколько месяцев находился в управлении ООО «Астек». С 1 июля собственники выбрали другую УК, но только сейчас заметили: в старых квитанциях от «Астек» неразбериха.

– Оказалось, что платеж за содержание жилья был разделен на части. Меньшая часть, например 70 рублей, перечисляется ООО «Астек», а большая – около 600 рублей – в ООО Группа компаний «Астек Инвест». Это сделано ради того, чтобы запутать нас, а деньги списать в другую компанию? Куда в итоге ушли наши деньги? И не предъявят ли нам потом долги? 

Myslo попросил специалистов УК «Астек» прокомментировать ситуацию:

– УК «Астек» имеет полномочия заключать от своего имени договор с подрядными организациями. «Астек Инвест» – это подрядная организация, которая производит работы. Все деньги жителей пошли на благоустройство и нужды дома.

У жителей дома законность таких начислений даже после ответа коммунальщиков вызывает сомнения. Точку в споре поставила Государственная жилищная инспекция Тульской области: 

– В представленные АО «ОЕИРЦ» платежные документы, предъявляемые к оплате жителям дома №54 по ул. Ф. Энгельса, включены следующие статьи затрат: капитальный ремонт, ОДН на холодное водоснабжение, ОДН на электрическую энергию, отопление, а также расшифровка по услуге содержания жилья (содержание и благоустройство, АДС, ВДГО, управление и ремонт).

Суммарный подсчет затрат, указанных в платежном документе, составляет тариф в размере 16,68 руб., утвержденный решением общего собрания собственников от 10 декабря 2018 года.

Получателем денежных средств, поступающим от жителей данного МКД, является платежный агент ООО «АСТЕК – АО «ОЕИРЦ». Расщепление поступивших платежей производится платежным агентом в рамках требований действующего законодательства и условий агентского договора. 

Действующим законодательством не ограничен перечень информации, подлежащей указанию в платежном документе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 19:01 +3
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