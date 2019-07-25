Метеопредупреждение: на Тулу надвигаются грозы и порывистый ветер

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы на территории Тульской области местами ожидаются грозы и усиление ветра до 12-17 метров в секунду. Погода начнёт улучшаться после 21.00.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения усилении ветра и при прохождении грозового фронта:

держитесь в стороне от энергообъектов и энергоустановок (воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций и пр.),

грозу лучше пережидать в помещении. Не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор и другие электробытовые приборы. Не пользуйтесь мобильным телефоном,

если гроза застала под открытым небом, например в лесу, прячьтесь на участке с низкой порослью. Следует находиться на расстоянии не менее 30 метров от высоких деревьев,

нельзя прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями. Лучше всего сесть на изоляционный материал: бревно, доску, камень, палатку, спальный мешок, веревку, рюкзак,

во время грозы нельзя находиться на воде и у воды,

если гроза застигла во время езды на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение, покиньте транспортное средство и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от него,

если вы едете в автомобиле, оставайтесь в нем, закройте окна, опустите автомобильную антенну и остановитесь,

человеку, пострадавшему от удара молнии, необходимо немедленно оказать первую медицинскую помощь, пострадавший особенно нуждается в усиленном притоке воздуха к телу. Следует вызвать «скорую помощь» и доставить пострадавшего в лечебное учреждение.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).