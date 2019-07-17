Что государство должно нашим детям: проверьте, все ли пособия вы получаете

На фото Маша, Наташа, Ирина и Сергей Панькины. Фото Алексея Пирязева.

Мы подготовили для вас краткий справочник компенсаций и пособий, на которые могут претендовать родители.

Пособия беременным женщинам

12 496,62 руб. — областное единовременное пособие беременным, вставшим на учет в медорганизациях на территории области в ранние сроки беременности (до 12 недель), прошедшим пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка в первом и втором триместрах беременности в медорганизациях на территории области.

655,49 руб. — федеральное единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинском учреждении в ранние сроки.

27 680,97 руб. — единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, при условии, что срок беременности составляет не менее 180 дней.

Ежемесячные пособия детям

40% от среднего заработка за два предыдущих года — пособие в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Минимум для работающих — 40% от МРОТ — 4 512 рублей. Для неработающих лиц — 3277,45 руб. — на первого ребенка, 6554,89 руб. — на второго и последующих детей.

395, 53 руб. — областное пособие детям до 16 лет. Сумма увеличивается до 593,29 руб., если родитель отказывается платить алименты или состоит на срочной службе, до 791,04 руб. — для матерей-одиночек.

9 776 руб. — поддержка от государства в рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Назначается в связи с рождением первого ребенка семьям со среднедушевым доходом, не превышающим 1,5-кратную величину прожиточного минимума. До 1,5 лет.

10 281 руб. — региональная поддержка при рождении третьего и последующего ребенка для малоимущих семей. До трех лет.

11 863,27 руб. — пособие на ребенка военнослужащего-призывника.

3 000 руб. — на второго ребенка от 1,5 до 3 лет, в малоимущих семьях, проживающих на территории Тульской области и не получающих ежемесячное пособие по уходу за ребенком и (или) ежемесячные выплаты на каждого ребенка до достижения ими возраста 3-х лет в соответствии с чернобыльским законодательством.

3 000 руб. — те же условия, что и в упомянутом выше пособии, на первого ребенка от 1,5 до 3 лет, женщине, не достигшей на день рождения ребенка 25-летнего возраста

4 000 руб. — те же условия, что и в упомянутом выше пособии, на ребенка с рождения до 3 лет, при условии, что родители (родитель) — студенты.

1977, 60 руб. — ежемесячное областное пособие многодетным семьям.

444,41 руб. — ежемесячная областная выплата на детей до года на полноценное питание, для малоимущих семей, предоставивших заключение врача о необходимости улучшенного питания. Такая же выплата для детей от года до трех лет — 387,12 руб., для беременных и кормящих — 666,49 руб.

4 500 руб. — ежемесячная выплата на первого ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, не обеспеченного местом в дет­ском саду.

1 977,60 руб. — выплаты на каждого из детей многодетной или приемной матери, награжденной почетным знаком Тульской области «Материнская слава», до достижения ими совершеннолетия.

Разовые выплаты

17 479,73 руб. — федеральное пособие при рождении ребенка.

12 334,72 руб. — областное пособие на ребенка дополнительно к пособию, установленному законодательством Р. Ф. Получают семьи, в которых:

один из родителей — студент очной формы обучения в высшем или профессиональном учебном заведении Тульской области;

при рождении первого ребенка средний доход на члена семьи за предыдущие 3 месяца не превышает прожиточный минимум;

родился второй, третий и последующие;

двойня или тройня.

91 227,93 руб. — разовая выплата при награждении регио­нальным почетным знаком «Материнская слава».

65 919,70 руб. — региональный маткапитал в Тульской области, дается женщинам, родившим или усыновившим третьего либо последующих детей.

Усыновление детей

Усыновителям, зарегистрированным по месту постоянного проживания в Тульской области, из бюджета области:

Единовременно:

16 371, 68 руб. — на первого усыновленного (удочеренного) ребенка,

53 735, 49 руб. — на второго и каждого последующего усыновленного;

509 983,13 руб. — на усыновленного (удочеренного) ребенка с ограниченными возможностями здоровья либо ребенка-инвалида;

47 606,19 руб. — единоразовое пособие на приобретение бытовой техники и (или) мебели при усыновлении (удочерении) ребенка с ограниченными возможностями здоровья либо ребенка-инвалида.

Ежемесячно:

4 192,51 руб. — на каждого усыновленного (удочеренного) ребенка;

21 397,64 руб. — на каждого усыновленного ребенка с ограниченными возможностями здоровья либо ребенка-инвалида.

Гражданам, зарегистрированным по месту постоянного проживания в Тульской области, при усыновлении (удочерении) трех и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в случае, если разница между вступившими в законную силу решениями судов об установлении усыновления (удочерения) первого и третьего (последующего) ребенка не превышает 180 календарных дней, предоставляется единовременная денежная выплата на приобретение или строительство жилого помещения.

Федеральные единовременные пособия:

17 479,72 руб. — при усыновлении ребенка;

133 559, 36 руб. — пособие при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами.

Информация подготовлена при поддержке министерства труда и социальной защиты Тульской области.