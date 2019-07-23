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В Тульской области судебные приставы забрали ребёнка у нерадивой матери

В Тульской области судебные приставы забрали ребёнка у нерадивой матери

Согласно решению суда, мальчик должен проживать с отцом.

На исполнение в отдел судебных приставов Алексинского и Заокского районов Тульской области поступил исполнительный лист об определении места жительства ребенка.

Согласно решению суда, мать обязана передать несовершеннолетнего сына его отцу из-за ненадлежащего ухода за ребенком. Ранее женщина была лишена родительских прав в отношении старшего сына, который тоже проживает с отцом. Женщина добровольно не исполняла решение суда, по месту регистрации не проживала.

В рамках исполнительных действий судебным приставам удалось установить фактическое место жительства нерадивой матери. В тот же день мальчик был передан отцу.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +1
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