В центре Тулы удалят засохшие и зараженные тиростромозом деревья

Фото из архива Myslo.

К работам приступят с 22 июля.

В Туле по результатам инвентаризации зеленых насаждений планируется удалить засохшие и зараженные тиростромозом деревья.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, к работам планируется приступить с 22 июля на проспектах Ленина, Красноармейском, улицах Советской и Октябрьской.

После удаления деревьев рабочие выкорчуют пни, а затем посадят саженцы молодых деревьев высотой 3-4 метра, выращенных в питомниках Тульской области.