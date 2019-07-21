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В центре Тулы удалят засохшие и зараженные тиростромозом деревья
Фото из архива Myslo.

В центре Тулы удалят засохшие и зараженные тиростромозом деревья

К работам приступят с 22 июля.

В Туле по результатам инвентаризации зеленых насаждений планируется удалить засохшие и зараженные тиростромозом деревья.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, к работам планируется приступить с 22 июля на проспектах Ленина, Красноармейском, улицах Советской и Октябрьской.

После удаления деревьев рабочие выкорчуют пни, а затем посадят саженцы молодых деревьев высотой 3-4 метра, выращенных в питомниках Тульской области.

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вчера, в 14:46 +2
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