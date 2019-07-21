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В Туле на ул. Кутузова двоих мужчин ударили ножом
Фото Сергея Старикова.

В Туле на ул. Кутузова двоих мужчин ударили ножом

Кроме того, оба пострадавших получили по голове бутылкой.

Днем 21 июля во дворе дома № 116 по ул. Кутузова произошла пьяная потасовка. По предварительным данным, двое жителей расположенных неподалеку домов выпивали на улице. У них произошел с кем-то конфликт, в ходе которого злоумышленник достал кухонный нож и нанес потерпевшим несколько ударов.

Кроме того, по словам очевидцев, а также судя по повреждениям раненых, обоим разбили головы бутылкой.

Пострадавшие госпитализированы в Ваныкинскую больницу. Предположительно, оснований опасаться за их жизнь на данный момент нет.

По словам одной из местных жительниц, пьянки не являются редкостью для этого двора.

На момент публикации новости на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В ходе осмотра полицейские нашли орудие преступления — поломанный кухонный нож, который сломался, видимо, при ударах.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Пьяная поножовщина на ул. Кутузова, Фото: 1
Пьяная поножовщина на ул. Кутузова, Фото: 2
Пьяная поножовщина на ул. Кутузова, Фото: 3
Пьяная поножовщина на ул. Кутузова, Фото: 4
Пьяная поножовщина на ул. Кутузова, Фото: 5
Пьяная поножовщина на ул. Кутузова, Фото: 6
Пьяная поножовщина на ул. Кутузова, Фото: 7
Пьяная поножовщина на ул. Кутузова, Фото: 8
Пьяная поножовщина на ул. Кутузова, Фото: 9
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Автор: Сергей Стариков, вчера, в 13:50 +11
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