Тульские пряники стали хитом продаж в китайских интернет-магазинах

По словам Вонга, высоким спросом на внутренней китайской интернет-площадке пользуются как российские продукты питания, так и пищевые добавки, косметика, национальные изделия ручной работы.

- В Китае много продуктов питания, но Россия сильна в определенных областях: мясо-молочное производство, рыба, но даже важнее тот факт, что все эти продукты полезны, безопасны и даже иногда относятся к категории органических, — отметил Вонг.