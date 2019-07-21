Фото из архива Myslo.
Тульские пряники стали хитом продаж в китайских интернет-магазинах
Товар довольно популярен в Китае.
Российские предприниматели начали экспорт пряников в Китай. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на вице-президента Alibaba Group по глобальным инициативам Брайана Вонга.
- За последний месяц только один магазин продал 50 тысяч упаковок пряников, — рассказал Вонг.
Так, например, килограмм тульского пряника на сайте Alibaba.com стоит 2,40 — 2,43 долларов.
По словам Вонга, высоким спросом на внутренней китайской интернет-площадке пользуются как российские продукты питания, так и пищевые добавки, косметика, национальные изделия ручной работы.
- В Китае много продуктов питания, но Россия сильна в определенных областях: мясо-молочное производство, рыба, но даже важнее тот факт, что все эти продукты полезны, безопасны и даже иногда относятся к категории органических, — отметил Вонг.
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