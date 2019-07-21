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В Туле из квартиры старушки украли почти 50 тыс. рублей

В Туле из квартиры старушки украли почти 50 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело.

В Туле в полицию обратилась 84-летняя женщина, ставшая жертвой кражи. По предварительным данным, к ней домой пришла неизвестная и представилась работницей организации, обслуживающей жилые дома. Под этим предлогом ей удалось войти в квартиру к потерпевшей.

Убедившись, что никого больше в помещении нет, преступница воспользовалась невнимательностью хозяйки квартиры и вытащила у нее из сумки деньги и скрылась.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, нанесенный ущерб составил 47 тысяч рублей. Обнаружив отсутствие денег, пенсионерка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

Полицейские просят граждан быть внимательными и проверять информацию о лицах, которые под предлогом работников тех или иных служб пытаются войти в квартиру, предложить помощь в социальной сфере или сообщают о необходимости проведения работ внутри жилища.

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вчера, в 12:10 +1
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