Некролог: В Туле скоропостижно скончался врач Михаил Ткачев

Он умер на 68-м году жизни.

20 июля 2019 года на 68-м году жизни скоропостижно скончался Михаил Иванович Ткачёв, заместитель главного врача по ортопедической работе Тульской стоматологической поликлиники им. С.А. Злотникова.

Друзья, близкие выражают слова глубокой скорби его вдове и дочери.

Прощание с Михаилом Ивановичем состоится 23 июля с 8.00 до 11.00 во Всехсвятском кафедральном соборе по адресу: Тула, ул. Льва Толстого, 79.