Некролог: В Туле скоропостижно скончался врач Михаил Ткачев
Он умер на 68-м году жизни.
20 июля 2019 года на 68-м году жизни скоропостижно скончался Михаил Иванович Ткачёв, заместитель главного врача по ортопедической работе Тульской стоматологической поликлиники им. С.А. Злотникова.
Друзья, близкие выражают слова глубокой скорби его вдове и дочери.
Прощание с Михаилом Ивановичем состоится 23 июля с 8.00 до 11.00 во Всехсвятском кафедральном соборе по адресу: Тула, ул. Льва Толстого, 79.
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