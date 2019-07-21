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Некролог: В Туле скоропостижно скончался врач Михаил Ткачев

Некролог: В Туле скоропостижно скончался врач Михаил Ткачев

Он умер на 68-м году жизни.

20 июля 2019 года на 68-м году жизни скоропостижно скончался Михаил Иванович Ткачёв, заместитель главного врача по ортопедической работе Тульской стоматологической поликлиники им. С.А. Злотникова.

Друзья, близкие выражают слова глубокой скорби его вдове и дочери. 

Прощание с Михаилом Ивановичем состоится 23 июля с 8.00 до 11.00 во Всехсвятском кафедральном соборе по адресу: Тула, ул. Льва Толстого, 79.

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