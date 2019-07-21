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600 бегунов приняли участие в гонке «Ночная Тула»
Фото Дмитрия Дзюбина.

600 бегунов приняли участие в гонке «Ночная Тула»

Пробежаться по ночной Казанской набережной вокруг кремля приехали любители бега из 80 городов России. А туляки вышли на старт целыми командами!

Ночные забеги давно набрали серьёзную популярность по всему миру. Россия, и Тула в том числе, не стали исключением. В нашей стране ежегодно проводится множество различных соревнований как в городских условиях по асфальту, так и на пересечённой местности.

20 июля из тульского кремля стартовал забег «Ночная Тула» - большой ночной праздник для любителей бега.

- Ночные забеги, марафоны очень популярны. Расписание насыщенное - буквально неделю назад в Москве прошел, наверное, главный ночной забег страны, собравший более 6 тысяч человек. Тула и туляки не отстают от столицы, - рассказал Александр Россихин, заместитель председателя Комитета по спорту Тульской области. – Ребята из команды «Тульский марафон» уже пять лет занимаются развитием массового бегового и лыжного спорта, организовывают различные старты в нашем регионе. Кстати, по итогам 2018 года серия «Тульского марафона» вошла в ТОП-5 регионов по массовости по данным Всероссийской федерации легкой атлетики.

По словам Александр Россихина, маршрут «Ночной Тулы» кольцевой. Он красивый и вполне комфортный даже для начинающих: старт с главной площади тульского кремля, затем небольшая дистанция по улице Металлистов, Казанская набережная и финиш в кремле.

Дистанций – три на выбор: один круг – 2,5 км, два круга – 5 км и для самых стойких и продвинутых 4 круга, то есть 10 км.

- Зарегистрировались для участия в забеге более 600 человек из 21 региона страны, это 80 городов! – пояснил Александр. – Но на самом деле участников больше, потому что на старт выйдут и корпоративные команды тульских предприятий, где активно поддерживают и поощряют занятия спортом сотрудников.  

Самой многочисленной корпоративной командой, участницей забега, стала команда предприятия «Мехмаш» - 35 человек!

- Это прекрасный праздник здорового образа жизни, - считает гендиректор «Мехмаша» Александр Швыков.  – Думаю, все, кто любит спорт, бег, сегодня здесь. В нашей компании таких очень много. Мы вообще спортивная компания – являемся спонсорами федерации дзюдо, есть корпоративная команда по мини-футболу  - победитель региональных кубков. Теперь осваиваем и бег. Сегодня побежим самую короткую дистанцию, потому что в нашей команде есть начинающие бегуны.

Сам Александр Швыков, по его словам, бегает давно и серьезно. Считает бег оптимальной физической нагрузкой, потому что заниматься можно в любом городе, в любое время года и для этого не требуется ничего сложного – только желание и кроссовки.

- Конечно, если хотите добиться серьезных результатов, лучше заниматься с тренером. У меня есть свой личный рекорд – я пробежал полумарафон. В этом года участвовал в забегах в Москве, Санкт-Петербурге, Будапеште. Представляете, только чтобы встать на стартовую линию, в Будапеште мы шли 10 минут до старта – такое количество участников было, - рассказал Александр Швыков.

А главное в этих забегах, как признался Александр Швыков, - хорошее настроение и удовольствие от нагрузки, мышечная радость.

Атмосфера в кремле и правда была очень праздничная, необыкновенная подсветка, зажигательная музыка, улыбающиеся лица участников…

Задора и огня добавило выступление группы барабанщиков, по словам организаторов, одних из самых лучших в стране.

Ночной забег готовят специально, тут важно еще и освещение. По словам организаторов, дополнительно к городскому освещению и подсветке тульской набережной установлены более 30 софитов. И это тоже создает особую волшебную атмосферу.

- Самому молодому участнику забега 16 лет, а самому мудрому – 77 лет. В забеге участвуют не только гости из других городов и Тулы, примерно 30% участников приехали из районов Тульской области, - рассказал Илья Конов, директор «Тульского марафона». – Каждый участник на финише получит специальную медаль из темного металла и тульский пряник. А призеры забегов получат кубки и ценные призы.

Дмитрий Афоничев, первый зам. гендиректора, технический директор ООО «Мехмаш», занимается бегом два года - для собственного удовольствия. А вот в таких мероприятиях участвует впервые.

- Я в этом году отметил 45-летие. Хотелось бы еще два раза по стольку, - пошутил Дмитрий Афоничев. – Вот и занялся бегом. Максимальная дистанция, которую я осилил, 10 км. Когда пробежал ее, ощущение - будто заново родился. Бег отлично снимает стресс, во время тренировки на многие вопросы само собой находятся ответы и решения.

За 20 минут до старта участники начали активно разминаться. Команда «Мехмаша» стала в кружок и командир, он же гендиректор Александр Швыков, провел интенсивную разминку.

А со сцены подготовкой к старту командовали две девушки, так зажигательно пританцовывая, что неучастникам тоже очень захотелось попрыгать и потанцевать.

Сергей, туляк, бегает «всю жизнь»:

- Я раньше занимался легкой атлетикой, люблю бегать, поэтому всегда участвую в таких стартах. В «Ночной Туле» участвую второй раз. Часто бегаем вместе с сыном, командой. Правда, сегодня он болельщик – в ночных забегах дети не участвуют.  

Елена приехала на «Ночную Тулу» из Богородицка, из группы поддержки – родная тетушка, хотя обычно вся семья болеет за нее:

- Мне 47 лет, из них я лет 30 бегаю. Из достижений – пробежала полумарафон в Пущино. Мне очень нравятся такие мероприятия, они просто грандиозные, например, «Белые ночи» в Питере, международный московский марафон. В них, кстати, участвует много людей с ограниченными возможностями. Я всегда им аплодирую.  

Кирилл Дзюба, туляк, сын депутата Госдумы Виктора Дзюбы, в ночном забеге участвует впервые:

- В сентябре прошлого года я пробежал Кросс нации, очень понравилось. Решил поддержать команду «Мехмаша». Вообще здорово, что столько людей занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни.

Лидия, тулячка, бегает первый год. И «заразили» ее бегом такие же мамочки, как сама Лида:

- У меня ребенок с особенностями. Педагоги начали тренировать детей, и как-то так получилось, что я к ним присоединилась. На самом деле, сначала было трудно – мышцы болели. А теперь я получаю от бега только удовольствие и мышечную радость. Меня иногда спрашивают друзья – зачем я участвую в таких забегах. Тут потрясающая атмосфера!

Ирина, сотрудница ООО «Мехмаш», бегом начала заниматься совсем недавно. И «Ночная Тула» для нее практически первый старт:

- В нашей команде сегодня и мужчины, и женщины бегут. Бег – универсальная нагрузка. Я очень рада, что начала заниматься спортом.

Владимир из «Мехмаша» раньше профессионально играл в футбол, теперь – форвард корпоративной команды. А на старт вышел, потому что какой футболист без бега?!

Игорь Семенов, играющий тренер корпоративной футбольной команды «Мехмаш», в этот раз выступил в роли бегущего тренера:

- Я побегу замыкающим, если кто сойдет с дистанции – возьму на плечо, - пошутил Игорь Семенов.

Ярослав Муравский, член Общественной палаты Тульской области, на финише «Ночной Тулы» поделился впечатлениями:

- Я участвую в марафонах с 2015 года. Штук 20 уже точно пробежал. Правда, иногда изменяю бегу – и беру велосипед. Пробежал сегодня с друзьями 2,5 км. Мы бежали небыстро, но с удовольствием!

Старт «Ночной Тулы» продолжался почти целую минуту – столько времени понадобилось всем участникам, чтобы пересечь стартовую арку. На набережной бегунов подбадривали зрители.

Результаты забегов были известны буквально в прямом эфире. И, вы удивитесь, среди призеров – в основном жители Тулы и Тульской области:

- дистанция 10 км.

1-е место. Семен Павлов, 20 лет, Киреевск. Время 34:56.

2-е место. Сергей Филонов, 22 года. Серпухов. Время 36:12.

3-е место. Владимир Стенюков, 42 года. Нижний Новгород. Время 36:19.

- дистанция 5 км:

1-е место. Сергей Бабушинов, 38 лет. Внуково. Время 17:19.

2-е место. Алексей Голиков, 33 года. Калуга. Время 17:49.

3-е место. Александр Солощенко, 48 лет. Ефремов. Время 18:50.

- дистанция 2,5 км:

1-е место. Алексей Пуганов, 36 лет. Тула. Время 08:23.

2-е место. Артем Шитов, 29 лет, Тула. Время 09:18.

3-е место. Станислав Савин, 29 лет, Тула. Время 09:36.

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Автор: Татьяна Алексеева, вчера, в 02:29 +6
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