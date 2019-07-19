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В субботу за порядком в Туле проследит Виктор Панов
Фото из архива MySlo

В субботу за порядком в Туле проследит Виктор Панов

По всем вопросам жители областной столицы могут обращаться в ЕДДС.

В субботу, 20 июля, дежурит заместитель начальника администрации Пролетарского округа по социальной политике Виктор Панов.

В воскресенье на дежурство заступит начальник главного управления администрации по Советскому округу Александр Картышов.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС по телефонам: 47-20-34, 47-20-37 и 1391.

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Автор: Леонид Почекин, 20 июля, в 10:03 0
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