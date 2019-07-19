В субботу за порядком в Туле проследит Виктор Панов

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По всем вопросам жители областной столицы могут обращаться в ЕДДС.

В субботу, 20 июля, дежурит заместитель начальника администрации Пролетарского округа по социальной политике Виктор Панов.

В воскресенье на дежурство заступит начальник главного управления администрации по Советскому округу Александр Картышов.