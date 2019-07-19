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Выходные в Тульской области из-за циклона «Рико» будут дождливыми
Фото из архива MySlo

Выходные в Тульской области из-за циклона «Рико» будут дождливыми

Также синоптики обещают до +25 градусов и пониженное атмосферное давление.

По данным сайта «Метеоинфо», в субботу и воскресенье погода будет ненастной – ожидаются дожди (до 3 мм за сутки). По данным центра «Фобос», это связано с малоподвижным североатлантическим циклоном «Рико», который принёс в центральную часть России ливневые дожди – только в Москве за один день выпала треть месячной нормы осадков.

Дневная температура 20 и 21 июля будет держаться в пределах 22-25 градусов выше нуля, ночью – от +13 до +15. Переменная облачность, ветер западный, до шести метров в секунду. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, 19 июля, в 19:41 +3
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