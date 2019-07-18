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Тульская бегунья завоевала три серебра на чемпионате России

Тульская бегунья завоевала три серебра на чемпионате России

Поздравляем Анну Меркулову!

В Чебоксарах прошел чемпионат России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В составе сборной Тульской области выступили три воспитанника ГУ ТО «Центр адаптивного спорта».

Нашей легкоатлетке Анне Меркуловой удалось завоевать сразу три серебряные медали! Аня выступала на дистанциях 100, 200 и 400 метров.

Тренеры спортсменки — Галина Викторовна и Александр Анатольевич Мельниковы.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:20 +1
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