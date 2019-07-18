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В Туле один из банков оштрафован на 101 000 рублей за рассылку спама

В Туле один из банков оштрафован на 101 000 рублей за рассылку спама

Банк нарушил рекламное законодательство.

Гражданин пожаловался в тульское УФАС России на банк «Открытие». Мужчине на телефон приходила нежелательная SMS-реклама.

Управление провело проверку и установило, что рекламораспространителем является ПАО «Банк ФК «Открытие».

– Банком не было предоставлено в Управление предварительное согласие абонента (заявителя) на получение SMS-рекламы по сетям электросвязи. После чего было возбуждено дело об административном правонарушении, совершенным Обществом, и проведении административного расследования, — сообщили в ведомстве.

Банк привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 101 000 руб.

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