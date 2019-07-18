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В Тульской области в июне не зафиксировано вспышек птичьего гриппа

В Тульской области в июне не зафиксировано вспышек птичьего гриппа

Проверку провели сотрудники ветлаборатории.

За июнь 2019 года сотрудники отдела вирусологии Тульской испытательной лаборатории ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» провели исследования 2030 проб биологического материала (сыворотки крови) на обнаружение гриппа птиц.

По итогам исследований положительных результатов не зафиксировано.

Грипп птиц (Grippus avium) — острая зоонозная инфекционная болезнь с преимущественно фекально-оральным механизмом передачи возбудителя. Относится к особо опасным болезням, способным причинить большой экономический ущерб. Впервые грипп птиц был выявлен в Италии более ста лет назад.

Основными переносчиками являются перелетные водоплавающие птицы: дикие утки и гуси, а также цапли, ржанки и крачки.

Летальность составляет 50−80%. Чаще всего больные умирают от осложнений на второй неделе болезни.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:46 0
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