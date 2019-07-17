В тульских многоэтажках запущены 190 новых лифтов
На оперативном совещании под руководством губернатора Алексея Дюмина, обсудили ход реализации региональной программы капитального ремонта.
И. о. гендиректора Фонда капитального ремонта Кира Игнатчик сообщила, что в региональную программу капремонта, рассчитанную до 2043 года, включено 10500 многоквартирных домов. За пять лет были отремонтированы 35% многоквартирных домов, общая стоимость работ – 4,6 млрд рублей. В текущем году будет произведен ремонт в 840 домах, в 90% из них уже ведутся работы.
Процент сбора взносов на капремонт в среднем по области составляет 98%. В некоторых районах этот показатель ниже среднего значения. Первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин обратил внимание муниципалитетов на необходимость сбора взносов на уровне не ниже 95%. Алексей Дюмин поручил ему обеспечить ликвидацию задолженности по взносам на капремонт.
Губернатор напомнил, что в этом году Фонд содействия реформированию ЖКХ дает возможность получить господдержку на выполнение работ по повышению энергоэффективности домов. Алексей Дюмин поручил зампреду правительства Элеоноре Шевченко пересмотреть подход к определению очередности ремонта домов, исходя из реальной ситуации:
Алексей Дюмин
– Программа капитального ремонта остается одной из наиболее значимых для жителей области. От своевременной и профессиональной работы Фонда, администраций муниципальных образований, управляющих компаний зависят безопасность и комфорт проживания граждан, а также облик населенных пунктов. Своевременное проведение конкурсных процедур осенью прошлого года позволило Фонду уже с января приступить к работам. Наработанная практика должна быть продолжена и при реализации программы 2020 года. Необходимо усовершенствовать эту работу.
На совещании обсудили реализацию программы по замене лифтов. В прошлом году было заменено 102 лифта в 34 домах. В этом году финансирование программы увеличено в 2,5 раза – это позволит заменить 231 лифт в 65 домах. 190 лифтов уже запущены. В следующем году обновление лифтового парка продолжится.
Алексей Дюмин обратил внимание на недопустимость срыва сроков запуска новых лифтов:
– Этот вопрос должен находиться на постоянном контроле у Фонда и жилинспекции. Жители не должны испытывать неудобства из-за нерасторопности должностных лиц.