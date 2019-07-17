В тульских многоэтажках запущены 190 новых лифтов

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И. о. гендиректора Фонда капитального ремонта Кира Игнатчик сообщила, что в региональную программу капремонта, рассчитанную до 2043 года, включено 10500 многоквартирных домов. За пять лет были отремонтированы 35% многоквартирных домов, общая стоимость работ – 4,6 млрд рублей. В текущем году будет произведен ремонт в 840 домах, в 90% из них уже ведутся работы.

Процент сбора взносов на капремонт в среднем по области составляет 98%. В некоторых районах этот показатель ниже среднего значения. Первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин обратил внимание муниципалитетов на необходимость сбора взносов на уровне не ниже 95%. Алексей Дюмин поручил ему обеспечить ликвидацию задолженности по взносам на капремонт.

Губернатор напомнил, что в этом году Фонд содействия реформированию ЖКХ дает возможность получить господдержку на выполнение работ по повышению энергоэффективности домов. Алексей Дюмин поручил зампреду правительства Элеоноре Шевченко пересмотреть подход к определению очередности ремонта домов, исходя из реальной ситуации:

Алексей Дюмин – Программа капитального ремонта остается одной из наиболее значимых для жителей области. От своевременной и профессиональной работы Фонда, администраций муниципальных образований, управляющих компаний зависят безопасность и комфорт проживания граждан, а также облик населенных пунктов. Своевременное проведение конкурсных процедур осенью прошлого года позволило Фонду уже с января приступить к работам. Наработанная практика должна быть продолжена и при реализации программы 2020 года. Необходимо усовершенствовать эту работу.

На совещании обсудили реализацию программы по замене лифтов. В прошлом году было заменено 102 лифта в 34 домах. В этом году финансирование программы увеличено в 2,5 раза – это позволит заменить 231 лифт в 65 домах. 190 лифтов уже запущены. В следующем году обновление лифтового парка продолжится.

Алексей Дюмин обратил внимание на недопустимость срыва сроков запуска новых лифтов: