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На каких улицах Тулы не будет света 18 июля

На каких улицах Тулы не будет света 18 июля

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:

  • Промышленный пр-д, 34, 36, 38,
  • ул. Железнодорожная, 45, 48,
  • ул. Токарева, 83,
  • ул. Комсомольская, 191 к. 4,
  • ул. Н. Руднева, 13, 15,
  • ул. Циолковского, 15-35 (нечётн.), 12, 2, 6, 8, 10, 8-а,
  • ул. Оружейная, 40, 54, 56,
  • ул. Фрунзе, 16, 18,
  • ул. Демонстрации, 15, 17, 40,
  • ул. Маргелова, 13-в, 7, 11, 13-а, 9, 17-а,
  • ул. Калинина, 18,
  • ул. Рязанская,
  • ул. Болдина, 93, 95, 97, 99,
  • ул. 9 Мая, 15, 17, 19, 1, 3, 3-а, 7-б, 7-в, 9, 9-а, 11, 5-а
  • ул. Седова, 3, 5, 5-а, 1,
  • ул. Мира, 50, 52, 52-а,
  • ул. Болдина, 145-б, 145-в, 145-а, 147-а,
  • ул. Смидович, 6, 6-а, 6-б, 8,
  • ул. Белкина, 31, 33, 35,
  • пер. Гражданский, 6, 8, 10,
  • ул. Вересаева, 9, 24, 26, 26-а, 116,
  • ул. Первомайская, 15-31 (нечётн.),
  • ул. Ползунова, 10,
  • ул. Ползунова, 8,
  • ул. Прокудина, 9, 11, 11-а, 15,
  • ул. Сурикова, 15, 21, 23, 25, 19, 25-а, 17, 19-а,
  • ул. Карпинского, 44-52 (чётн.), 47-61 (нечётн.),
  • ул. Матросова, 11-17,
  • ул. Комарова, 26-34 (чётн.), 23-33 (нечётн.),
  • ул. Кутузова, 38-60 (чётн.),
  • ул. Комбайновая, 1,
  • пр-д Вильямса, 27-35-а (нечётн.), 26-36 (чётн.),
  • ул. Докучаева, 2-14 (чётн.), 1-11 (нечётн.),
  • ул. Матросова, 3,
  • ул. Дзержинского, 16, 16-а, 18, 21, 23,
  • ул. Болотникова, 1, 5, 7,
  • ул. Советская, 100-110 (чётн.), 120, 122, 124,
  • ул. Спортивная, 2-а, 2-36 (чётн.), 1-31 (нечётн.),
  • ул. Литейная, 119-133 (нечётн.),
  • ул. Дульная, 2-68 (чётн.), 1-51 (нечётн.),
  • ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.), 144-148 (чётн.),
  • ул. Курская, 20-в, 22-б,
  • ул. Оборонная, 2-22 (чётн.),
  • ул. Войкова, 1-9 (нечётн.), 4, 6.
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:50 0
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