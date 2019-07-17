На каких улицах Тулы не будет света 18 июля
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:
- Промышленный пр-д, 34, 36, 38,
- ул. Железнодорожная, 45, 48,
- ул. Токарева, 83,
- ул. Комсомольская, 191 к. 4,
- ул. Н. Руднева, 13, 15,
- ул. Циолковского, 15-35 (нечётн.), 12, 2, 6, 8, 10, 8-а,
- ул. Оружейная, 40, 54, 56,
- ул. Фрунзе, 16, 18,
- ул. Демонстрации, 15, 17, 40,
- ул. Маргелова, 13-в, 7, 11, 13-а, 9, 17-а,
- ул. Калинина, 18,
- ул. Рязанская,
- ул. Болдина, 93, 95, 97, 99,
- ул. 9 Мая, 15, 17, 19, 1, 3, 3-а, 7-б, 7-в, 9, 9-а, 11, 5-а
- ул. Седова, 3, 5, 5-а, 1,
- ул. Мира, 50, 52, 52-а,
- ул. Болдина, 145-б, 145-в, 145-а, 147-а,
- ул. Смидович, 6, 6-а, 6-б, 8,
- ул. Белкина, 31, 33, 35,
- пер. Гражданский, 6, 8, 10,
- ул. Вересаева, 9, 24, 26, 26-а, 116,
- ул. Первомайская, 15-31 (нечётн.),
- ул. Ползунова, 10,
- ул. Ползунова, 8,
- ул. Прокудина, 9, 11, 11-а, 15,
- ул. Сурикова, 15, 21, 23, 25, 19, 25-а, 17, 19-а,
- ул. Карпинского, 44-52 (чётн.), 47-61 (нечётн.),
- ул. Матросова, 11-17,
- ул. Комарова, 26-34 (чётн.), 23-33 (нечётн.),
- ул. Кутузова, 38-60 (чётн.),
- ул. Комбайновая, 1,
- пр-д Вильямса, 27-35-а (нечётн.), 26-36 (чётн.),
- ул. Докучаева, 2-14 (чётн.), 1-11 (нечётн.),
- ул. Матросова, 3,
- ул. Дзержинского, 16, 16-а, 18, 21, 23,
- ул. Болотникова, 1, 5, 7,
- ул. Советская, 100-110 (чётн.), 120, 122, 124,
- ул. Спортивная, 2-а, 2-36 (чётн.), 1-31 (нечётн.),
- ул. Литейная, 119-133 (нечётн.),
- ул. Дульная, 2-68 (чётн.), 1-51 (нечётн.),
- ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.), 144-148 (чётн.),
- ул. Курская, 20-в, 22-б,
- ул. Оборонная, 2-22 (чётн.),
- ул. Войкова, 1-9 (нечётн.), 4, 6.
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