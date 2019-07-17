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Туляки могут оформить туристические визы через МФЦ

Туляки могут оформить туристические визы через МФЦ

Подать документы можно в центрах «Мои документы».

Если вы собираетесь провести отпуск за рубежом, подготовить необходимые для путешествия документы можно в центрах «Мои документы». Загранпаспорт – один из важнейших документов для поездок в другие страны. Для его оформления понадобится:

  1. анкета-заявление (с приложениями при необходимости),
  2. паспорт гражданина РФ,
  3. квитанция об оплате госпошлины,
  4. военный билет (для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет),
  5. три фотографии гражданина.

В центрах «Мои документы» можно оформить туристическую визу в следующие страны Европы:

  • Франция,
  • Италия,
  • Испания,
  • Чехия,
  • Греция,
  • Финляндия,
  • Болгария.

При личной подаче специалисты подготовят весь пакет документов, заполнят анкету, при необходимости запишут на подачу в удобное для вас время, а также окажут квалифицированную помощь. Цены и пакет документов на получение визы зависят от страны назначения.

Подробности можно узнать в отделениях МФЦ и по телефону горячей линии: 8(800)450-00-71.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:02 +3
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