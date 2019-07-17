Туляки могут оформить туристические визы через МФЦ
Подать документы можно в центрах «Мои документы».
Если вы собираетесь провести отпуск за рубежом, подготовить необходимые для путешествия документы можно в центрах «Мои документы». Загранпаспорт – один из важнейших документов для поездок в другие страны. Для его оформления понадобится:
- анкета-заявление (с приложениями при необходимости),
- паспорт гражданина РФ,
- квитанция об оплате госпошлины,
- военный билет (для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет),
- три фотографии гражданина.
В центрах «Мои документы» можно оформить туристическую визу в следующие страны Европы:
- Франция,
- Италия,
- Испания,
- Чехия,
- Греция,
- Финляндия,
- Болгария.
При личной подаче специалисты подготовят весь пакет документов, заполнят анкету, при необходимости запишут на подачу в удобное для вас время, а также окажут квалифицированную помощь. Цены и пакет документов на получение визы зависят от страны назначения.
Подробности можно узнать в отделениях МФЦ и по телефону горячей линии: 8(800)450-00-71.
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