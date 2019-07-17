Туляки могут оформить туристические визы через МФЦ

Если вы собираетесь провести отпуск за рубежом, подготовить необходимые для путешествия документы можно в центрах «Мои документы». Загранпаспорт – один из важнейших документов для поездок в другие страны. Для его оформления понадобится:

анкета-заявление (с приложениями при необходимости), паспорт гражданина РФ, квитанция об оплате госпошлины, военный билет (для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет), три фотографии гражданина.

В центрах «Мои документы» можно оформить туристическую визу в следующие страны Европы:

Франция,

Италия,

Испания,

Чехия,

Греция,

Финляндия,

Болгария.

При личной подаче специалисты подготовят весь пакет документов, заполнят анкету, при необходимости запишут на подачу в удобное для вас время, а также окажут квалифицированную помощь. Цены и пакет документов на получение визы зависят от страны назначения.