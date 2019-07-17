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Тульская «закладчица» отправится на 11 лет в колонию

Тульская «закладчица» отправится на 11 лет в колонию

Женщина сбывала «закладки» с метадоном.

Зареченский районный суд Тулы вынес обвинительный приговор 42-летней женщине. Она признана виновной в незаконном сбыте наркотических средств, а также в покушении на сбыт в крупном размере.

Суд установил, что 19 декабря 2018 года женщина спрятала на территории города две «закладки» с метадоном, массой не менее 0,73 г и 0,63 г. Она же приобрела смесь, содержащую метадон (2,58 г), расфасовала в бумажные свертки и хранила их дома для дальнейшего сбыта.

Однако тулячка не успела сбыть наркотики. Сотрудники УКОН УМВД России по Тульской области в ходе обыска указанное наркотическое средство изъяли.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, по совокупности преступлений суд назначил «закладчице» наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:06 +4
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