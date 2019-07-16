Ущерб от массовой гибели пчел в России оценивают более чем в триллион рублей
Сумма определена, исходя из стоимости сельскохозяйственных культур, опыление которых зависит от пчел.
Ущерб от массовой гибели пчел в ряде регионов страны может составить больше триллиона рублей, заявил президент Ассоциации пчеловодов. Как сообщает FORBES, такую сумму эксперты вывели из стоимости сельхозкультур, которые опыляют насекомые.
К данному моменту погибли уже 60% всех пчел, заявил президент Ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов. В конечном итоге это скажется не только на пчеловодах, но и на аграриях, они также могут понести большие убытки – насекомые опыляли сельскохозяйственные поля и от них напрямую зависела урожайность. Так, например, по оценке председателя правления Союза пчеловодов Алтайского края Сергея Тастана, опыление таких культур зависит от пчел на 90%.
Маннапов и Тастан сегодня выступили на совещании с пчеловодами в Госдуме. Держатели ульев пожаловались, что аграрии не информируют их об обработке посевов и нарушают установленные графики. Госдума решила направить обращения в Генпрокуратуру, Минприроды, Минсельхоз и другие ведомства.
Минсельхоз сообщал 10 июля, что случаи массовой гибели пчел отмечаются в 24 регионах. В их числе называет республики Удмуртию, Марий Эл и Башкортостан, Саратовскую, Липецкую, Курскую, Брянскую, Тульскую и Ульяновскую области, а также Алтайский край. «Ведомости» добавляют к списку Татарстан, Мордовию, Воронежскую, Московскую, Нижегородскую и Рязанскую области.
В Тульской области массовая гибель пчел зафиксирована в 13 районах. Этот вопрос в конце июня обсуждали на совещании, которое провел заместитель председателя правительства региона — министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
По данным минсельхоза, по стране погибло порядка 300 тысяч пчелосемей. По его мнению, причиной «нарушения жизнедеятельности» пчел может быть не только применение пестицидов, но и другие факторы.