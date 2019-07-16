Ущерб от массовой гибели пчел в России оценивают более чем в триллион рублей

Ущерб от массовой гибели пчел в ряде регионов страны может составить больше триллиона рублей, заявил президент Ассоциации пчеловодов. Как сообщает FORBES, такую сумму эксперты вывели из стоимости сельхозкультур, которые опыляют насекомые.

К данному моменту погибли уже 60% всех пчел, заявил президент Ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов. В конечном итоге это скажется не только на пчеловодах, но и на аграриях, они также могут понести большие убытки – насекомые опыляли сельскохозяйственные поля и от них напрямую зависела урожайность. Так, например, по оценке председателя правления Союза пчеловодов Алтайского края Сергея Тастана, опыление таких культур зависит от пчел на 90%.