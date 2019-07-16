Исследование: какую воду пьют туляки?

«Тулагорводоканал» обнародовал информацию о качественном составе питьевой воды, подаваемой населению за прошедшую неделю (с 8 июля по 14 июля 2019 года).

Согласно исследованиям, самую жесткую воду подают в дома жителей Советского округа (показатель 9,0-9,6), самая мягкая – в Пролетарском (5,2-6,4).

Больше всего железа в воде Привокзального района. Бактерий в воде не обнаружено.