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Исследование: какую воду пьют туляки?

Исследование: какую воду пьют туляки?

Публикуем отчет.

«Тулагорводоканал» обнародовал информацию о качественном составе питьевой воды, подаваемой населению за прошедшую неделю (с 8 июля по 14 июля 2019 года).

Согласно исследованиям, самую жесткую воду подают в дома жителей Советского округа (показатель 9,0-9,6), самая мягкая – в Пролетарском (5,2-6,4).

Больше всего железа в воде Привокзального района. Бактерий в воде не обнаружено.

Показатели, ед.изм.

ПДК

Привок-зальный район

Пролетар-ский район

Централь-ный район

Совет-ский район

Заречен-ский район

Мутность,
мг/дм3

1,5

не обн.*– 0,82

не обн.*– 0,62

не обн.*– 0,60

не обн.*– 0,64

не обн.*– 0,59

Цветность, градусы

 20

не обн.*

не обн.*

не обн.*

не обн.*

не обн.*

Жёсткость
общая,
градусы

7,0 (10,0)

8,6 – 9,8

5,2 – 6,4

8,4 – 9,4

9,0 – 9,6

6,0 – 7,4

Железо
общее, мг/дм3

0,3

не обн.*– 0,18

не обн.*– 0,08

не обн.*– 0,12

не обн.*– 0,14

не обн.*– 0,06

Общие колиформные бактерии 

отс.

отс.

отс.

отс.

отс.

отс.

Термо-толерантные колиформные  бактерии

отс.

отс.

отс.

отс.

отс.

отс.

 

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