Исследование: какую воду пьют туляки?
Публикуем отчет.
«Тулагорводоканал» обнародовал информацию о качественном составе питьевой воды, подаваемой населению за прошедшую неделю (с 8 июля по 14 июля 2019 года).
Согласно исследованиям, самую жесткую воду подают в дома жителей Советского округа (показатель 9,0-9,6), самая мягкая – в Пролетарском (5,2-6,4).
Больше всего железа в воде Привокзального района. Бактерий в воде не обнаружено.
|
Показатели, ед.изм.
|
ПДК
|
Привок-зальный район
|
Пролетар-ский район
|
Централь-ный район
|
Совет-ский район
|
Заречен-ский район
|
Мутность,
|
1,5
|
не обн.*– 0,82
|
не обн.*– 0,62
|
не обн.*– 0,60
|
не обн.*– 0,64
|
не обн.*– 0,59
|
Цветность, градусы
|20
|
не обн.*
|
не обн.*
|
не обн.*
|
не обн.*
|
не обн.*
|
Жёсткость
|
7,0 (10,0)
|
8,6 – 9,8
|
5,2 – 6,4
|
8,4 – 9,4
|
9,0 – 9,6
|
6,0 – 7,4
|
Железо
|
0,3
|
не обн.*– 0,18
|
не обн.*– 0,08
|
не обн.*– 0,12
|
не обн.*– 0,14
|
не обн.*– 0,06
|
Общие колиформные бактерии
|
отс.
|
отс.
|
отс.
|
отс.
|
отс.
|
отс.
|
Термо-толерантные колиформные бактерии
|
отс.
|
отс.
|
отс.
|
отс.
|
отс.
|
отс.