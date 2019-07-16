На улице Болдина над дорогой навис электрический столб

Фото Алексея Пирязева.

Местные жители опасаются, что провода в любой момент могут оборваться из-за непогоды.

В редакцию Myslo обратились жители с улицы Болдина. Они сообщили, что во вторник утром водитель неустановленного автомобиля врезался в электрический столб, расположенный рядом с домом № 117, и скрылся с места ДТП.

От удара столб наклонился и повис над дорогой. Расположенные на нём провода находятся под напряжением — они натянуты и в любой момент могут оборваться.

По словам туляков, дозвониться до «Тулгорэлектросетей» они не смогли, а сотрудники районной администрации затруднились назвать сроки устранения последствий происшествия.

UPD. Как сообщили Myslo в пресс-службе администрации Тулы, выяснилось, что сети принадлежат «Ростелекому». Завтра специалисты заменят столб.