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На улице Болдина над дорогой навис электрический столб
Фото Алексея Пирязева.

На улице Болдина над дорогой навис электрический столб

Местные жители опасаются, что провода в любой момент могут оборваться из-за непогоды.

В редакцию Myslo обратились жители с улицы Болдина. Они сообщили, что во вторник утром водитель неустановленного автомобиля врезался в электрический столб, расположенный рядом с домом № 117, и скрылся с места ДТП.

От удара столб наклонился и повис над дорогой. Расположенные на нём провода находятся под напряжением — они натянуты и в любой момент могут оборваться.

По словам туляков, дозвониться до «Тулгорэлектросетей» они не смогли, а сотрудники районной администрации затруднились назвать сроки устранения последствий происшествия.

UPD. Как сообщили Myslo в пресс-службе администрации Тулы, выяснилось, что сети принадлежат «Ростелекому». Завтра специалисты заменят столб.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 16:45 +4
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