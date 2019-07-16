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Законопроект: Тульский пряник может стать региональным брендом
Фото Myslo.ru.

Законопроект: Тульский пряник может стать региональным брендом

Госдума приняла во втором чтении законопроект о «географических указаниях».

Законопроект предлагает ввести в Гражданский кодекс новый объект интеллектуальных прав — «географическое указание», в качестве средства индивидуализации товара. В обиходе это также называется брендами регионов. Сейчас существует такой вид индивидуализации товара как наименование места происхождения товара. Но географическое указание будет иметь более простой процесс регистрации.

Это способствует повышению известности региона изготовления, свидетельствует о высоком качестве товара и наличии особых свойств, определяемых местом изготовления.

С момента введения в России государственной регистрации НМПТ в 1992 году было зарегистрировано и охраняется около 200 таких средств индивидуализации товара: «Оренбургский пуховый платок», «Вологодское кружево», «Хохлома», «Гжель», «Дулевский фарфор» и т.д.

Это может касаться и знаменитого тульского пряника. А значит, пряники, изготовленные не в Туле, не смогут носить название «тульских».

Географическим происхождением товара должны определяться его особое качество, репутация или другие характеристики.

Законопроект предусматривает, что географическое указание признается и охраняется в силу государственной регистрации, которая будет осуществляться Роспатентом. Зарегистрировать ГУ смогут один или более граждан, одно или несколько юридических лиц, а также ассоциация (союз) или другие объединения лиц, создание и деятельность которых не противоречит законодательству страны происхождения товара.

Полное название законопроекта:  № 509994−7 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 231 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
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