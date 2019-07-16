В ДТП в Тульской области пострадали три человека

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

16 июля в 10.50 на 3-м километре дороги «Чернь — Медведки» случилось серьезное ДТП. По предварительной информации, 69-летняя женщина — водитель автомобиля «Дэу Матиз» — не справилась с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет.

Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадали три человека: водитель, 67-летняя и 8-летняя пассажирки. Пострадавших госпитализировали.