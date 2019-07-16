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Главный следователь Тульской области проведёт приём граждан в Щекино
Фото из архива Myslo.

Главный следователь Тульской области проведёт приём граждан в Щекино

Александр Стариков посетит районный центр в четверг, 18 июля.

В четверг, 18 июля, с 11.00 до 13.00 руководитель СУ СК России по Тульской области Александр Стариков проведет выездной личный прием граждан в щекинском следственном отделе по адресу: Щекино, ул. Советская, 21.

Гражданам, желающим попасть на приём, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Предварительная запись проводится по телефонам:

  • в Туле: 30-49-06, 30-49-43,
  • в Щекино: 8 (48751) 5-20-30.
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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:30 +1
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