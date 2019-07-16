Главный следователь Тульской области проведёт приём граждан в Щекино

Фото из архива Myslo.

В четверг, 18 июля, с 11.00 до 13.00 руководитель СУ СК России по Тульской области Александр Стариков проведет выездной личный прием граждан в щекинском следственном отделе по адресу: Щекино, ул. Советская, 21.

Гражданам, желающим попасть на приём, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Предварительная запись проводится по телефонам: