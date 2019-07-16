Где в Туле 17 июля отключат электричество

17 июля 2019 года света не будет по следующим адресам:

с 8.00 до 17.00

пер. Н. Руднева, 6, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 12, 13/25;

ул. Циолковского, 8-г, 8-в;

пер. Шевченко, 3, 5, 6, 6-а, 7, 10-а;

ул. Н. Руднева, 12, 23, 25;

ул. Шевченко, 8-а;

ул. Клюева, 8;

ул. Н. Руднева, 34−46 (чётн. 0, 33−47 (нечётн.);

3-й Южный пр., 1−16;

1-й Городской пр., 1−17;

ул. Станиславского, 15, 17, 19, 21, 27;

пер. Шевченко, 8, 9−15 (нечётн.);

ул. Шевченко, 11, 16, 20, 26.

С 9.00 до 16.00

ул. Марата, 28, 30, 32, 35;

ул. Кирова, 29;

ул. Замочная, 100;

ул. Н. Руднева, 9, 17, 19, 19-а, 21, 21-а, 28, 30, 32;

ул. Циолковского, 2, 2-а, 2-б, 2-в, 6, 8, 8-а, 8-б, 10, 12.

С 9.00 до 17.00

ул. Доватора, 1, 3, 1-а, 2, 2-а, 4, 6;

ул. Металлургов, 1/3, 1-а, 1-б;

пер. Театральный, 2, 1, 4, 6;

ул. Высокая;

9-й пр., 34, 39-а;

10-й пр., 40−52 (чётн.), 41−59 (нечётн.);

11-й пр., 42−60 (чётн.), 39−57 (нечётн.);

13-й пр., 2−12-а;

ул. Карпова, 32, 34, 44;

п. Лихвинка: 3-й Лихвинский пр., 1−16; 4-й Лихвинский пр., 1−37; пр. Косой, 1−19; ул. Колхозная, 4−14; ул. Казанская, 2; 2-й Лихвинский пр., 21−33, 22-а; 3-й Лихвинский пр., 17−42; 4-й Лихвинский пр., 2−7; 5-й Лихвинский пр., 2; ул. Сафонова, 15−23 (нечётн.), 22, 24

10-й пр., 80−102 (чётн.), 95−115 (нечётн.);

22-й пр., 4−26 (чётн.), 3−23 (нечётн.);

23-й пр., 3−24;

25-й пр., 10, 12;

ул. Скуратовская, 37−87 (нечётн.)

С 12.00 до 17.00