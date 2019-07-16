Где в Туле 17 июля отключат электричество
Сообщаем о плановых отключениях.
17 июля 2019 года света не будет по следующим адресам:
с 8.00 до 17.00
- пер. Н. Руднева, 6, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 12, 13/25;
- ул. Циолковского, 8-г, 8-в;
- пер. Шевченко, 3, 5, 6, 6-а, 7, 10-а;
- ул. Н. Руднева, 12, 23, 25;
- ул. Шевченко, 8-а;
- ул. Клюева, 8;
- ул. Н. Руднева, 34−46 (чётн. 0, 33−47 (нечётн.);
- 3-й Южный пр., 1−16;
- 1-й Городской пр., 1−17;
- ул. Станиславского, 15, 17, 19, 21, 27;
- пер. Шевченко, 8, 9−15 (нечётн.);
- ул. Шевченко, 11, 16, 20, 26.
С 9.00 до 16.00
- ул. Марата, 28, 30, 32, 35;
- ул. Кирова, 29;
- ул. Замочная, 100;
- ул. Н. Руднева, 9, 17, 19, 19-а, 21, 21-а, 28, 30, 32;
- ул. Циолковского, 2, 2-а, 2-б, 2-в, 6, 8, 8-а, 8-б, 10, 12.
С 9.00 до 17.00
- ул. Доватора, 1, 3, 1-а, 2, 2-а, 4, 6;
- ул. Металлургов, 1/3, 1-а, 1-б;
- пер. Театральный, 2, 1, 4, 6;
- ул. Высокая;
- 9-й пр., 34, 39-а;
- 10-й пр., 40−52 (чётн.), 41−59 (нечётн.);
- 11-й пр., 42−60 (чётн.), 39−57 (нечётн.);
- 13-й пр., 2−12-а;
- ул. Карпова, 32, 34, 44;
- п. Лихвинка: 3-й Лихвинский пр., 1−16; 4-й Лихвинский пр., 1−37; пр. Косой, 1−19; ул. Колхозная, 4−14; ул. Казанская, 2; 2-й Лихвинский пр., 21−33, 22-а; 3-й Лихвинский пр., 17−42; 4-й Лихвинский пр., 2−7; 5-й Лихвинский пр., 2; ул. Сафонова, 15−23 (нечётн.), 22, 24
- 10-й пр., 80−102 (чётн.), 95−115 (нечётн.);
- 22-й пр., 4−26 (чётн.), 3−23 (нечётн.);
- 23-й пр., 3−24;
- 25-й пр., 10, 12;
- ул. Скуратовская, 37−87 (нечётн.)
С 12.00 до 17.00
- ул. Клюева, 1−39 (нечётн.), 2−28 (чётн.);
- ул. Циолковского, 14-а-18 (чётн.), 41−51 (нечётн.);
- ул. Щорса, 1; пер. Циолковского, 22;
- ул. Шевченко, 26;
- ул. Станиславского, 12, 14, 16, 18, 20;
- ул. Н. Руднева, 49, 50, 52, 54-а, 54-б;
- ул. Н. Руднева, 13, 15;
- ул. Циолковского, 15−35 (нечётн.), 12, 6, 8, 10, 8-а.
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