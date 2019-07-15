Туляк требует 10 млн рублей от наследников своего кредитора

Как стало известно Myslo, с одного из жителей оружейной столицы в 2015 году было взыскано почти 2,2 млн рублей – он задолжал своему знакомому 10 млн рублей. Позже кредитор умер – право требования остатка долга на сумму свыше 6,5 млн рублей перешло к его наследникам.

По предварительной информации, после возбуждения исполнительного производства вся сумма была выплачена. Теперь мужчина решил оспорить право наследников на получение долга. Он требует вернуть ему 10 млн рублей. Первое судебное заседание по делу состоится на следующей неделе.