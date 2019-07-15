За неделю 174 туляка пострадали от укусов клещей

С 8 по 14 июля в медицинские учреждения Тульской области с жалобами на присасывание клещей обратились 174 человека, среди них 59 детей. Всего с начала сезона от укусов клещей пострадали 2779 жителей региона.

Чаще всего клещи присасываются на приусадебных участках, в лесах и во дворах, а также во время выездов на природу, когда люди пренебрегают средствами защиты. Специалисты исследовали почти 1500 проб снятых с людей клещей – 14,3% из них оказались инфицированы боррелиями и 3,5 – анаплазмой. От клещей обработано свыше 1181 га территории Тульской области.