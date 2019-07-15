Тулякам расскажут, как получить сведения о недвижимости через интернет
В региональной Кадастровой палате пройдёт горячая линия для заявителей.
В среду, 17 июля, Кадастровая палата по Тульской области проведет телефонную горячую линию для жителей региона по вопросам предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости в электронном виде.
На вопросы будет отвечать замначальника отдела информационных технологий Сергей Губарев. Звонки принимаются с 10.00 до 12.00 по телефону: 77-32-78.
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