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Буги-вуги «Самолет» снова приземлился в Туле: фоторепортаж
Фото Максима Останкина.

Буги-вуги «Самолет» снова приземлился в Туле: фоторепортаж

Крупный турнир прошел в Центральном парке города.

13 июля в Туле в Центральном парке состоялся V Летний опен-эйр-турнир по буги-вуги «Самолёт». Организатором танцевального марафона стал клуб свинговых танцев "Ё.П.Р.С.Т."

Более 160 участников соревновались в следующих категориях: «Бизнес-класс», «Эконом-класс», «Лётная школа», «Детское кресло», «АСы лётной школы», «Камикадзе».

Как сообщает пресс-служба ГУ ТО "Тульские парки", новшество юбилейного турнира стала номинация «Детское кресло». Свое мастерство демонстрировали участники в возрасте до 17 лет. 

Организатор турнира по буги-вуги «Самолёт» Марина Постолит рассказала, откуда приехали танцоры:

- Участники представляют Москву, Санкт-Петербург, Ярославль, Орёл, Екатеринбург и, конечно, Тулу. Увлечение танцами для большинства конкурсантов – это хобби, которому они посвящают практически всё свободное время. Некоторые, потанцевав в паре довольно продолжительное время, женятся. Таким образом хобби становится семейным увлечением.

Мастера буги-вуги уверяют, что научиться танцевать можно примерно за полгода. Всё зависит от индивидуальных способностей. 

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