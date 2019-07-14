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Предстоящая неделя в Туле будет дождливой и теплой

Предстоящая неделя в Туле будет дождливой и теплой

Такой прогноз дают синоптики.

Июль совершенно не радует туляков настоящей летней погодой. То дожди, то похолодание не дают в полной мере насладиться летом. Следующая неделя тоже не принесет долгожданной жары. По прогнозам синоптиков, в Тульской области немного потеплеет - воздух будет прогреваться выше +23°С. Ночная температура будет колебаться в районе +13-14°С.

Всю неделю в регионе ожидаются дожди, местами сильные. Возможно, лишь к концу недели распогодится.

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