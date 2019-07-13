Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.

В следующем году россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Поскольку праздничные 4 и 5 января приходятся на выходные дни, то их решено перенести на 4 и 5 мая: первомайские каникулы продлятся с 1 по 5 мая, а по случаю Дня Победы выходные растянутся еще на три дня - с 9 по 11 мая, сообщает «Российская газета».

Трехдневные выходные также запланированы на День защитника Отечества - 22-24 февраля, к Международному женскому дню - 7-9 марта и на День России - 12-14 июня.

Один выходной в середине недели граждане получат 4 ноября, в День народного единства.