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Тульские судебные приставы распродадут имущество должников

Тульские судебные приставы распродадут имущество должников

На аукцион выставлены квартиры, нежилые помещения и земельные участки. Торги состоятся 30 июля.

Судебные приставы-исполнители реализуют на аукционных торгах земельные участки и объекты недвижимости, ранее принадлежавшие должникам. Арестованное имущество передано на реализацию в межрегиональное управление Росимущества.

Аукцион состоится 30 июля, в 11.00 по адресу: ул. Сойфера, д. 16, кабинет 200. Заявки принимаются до 19 июля.

На торги выставлено заложенное недвижимое имущество на общую сумму более 38,8 млн рублей – квартиры, нежилые помещения, жилой дом, земельные участки, право требования по договору долевого участия в строительстве.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:19 +1
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