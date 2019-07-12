Тульские судебные приставы распродадут имущество должников

На аукцион выставлены квартиры, нежилые помещения и земельные участки. Торги состоятся 30 июля.

Судебные приставы-исполнители реализуют на аукционных торгах земельные участки и объекты недвижимости, ранее принадлежавшие должникам. Арестованное имущество передано на реализацию в межрегиональное управление Росимущества.

Аукцион состоится 30 июля, в 11.00 по адресу: ул. Сойфера, д. 16, кабинет 200. Заявки принимаются до 19 июля.

На торги выставлено заложенное недвижимое имущество на общую сумму более 38,8 млн рублей – квартиры, нежилые помещения, жилой дом, земельные участки, право требования по договору долевого участия в строительстве.