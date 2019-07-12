Лебеди в зооуголке тульского Центрального парка переехали в новый вольер

Фото: пресс-служба ГУ ТО "Тульские парки"

Четырёх белых лебедей переселили в новый и просторный вольер в зооуголке Центрального парка культуры и отдыха. Там для них обустроен водопад имитацией дождя, имеется большое пространство на берегу, где птицы могут гулять.

Все птицы молодые, у каждой свой характер. Один пернатый зарекомендовал себя отчаянным «скандалистом», второй любит спокойную обстановку, третий тихий с виду, может ущипнуть человека, если что-то «пойдёт не так». Единственная в этой компании дама ведёт себя миролюбиво.

Лебедь-шипун – мирная и легко приручаемая птица. Вес самок достигает 6 кг, а самцов – от 8 до 13 кг. В длину тело взрослой птицы может достигать 180 см, а размах крыльев – 240 см. Продолжительность жизни в неволе может превышать 20 лет. В природе – в два раза меньше. Лебеди обычно образуют пары в четырёхлетнем возрасте на всю жизнь.

В зооуголке Центрального парка в теплое время года лебеди питаются злаками: пшеницей, ячменем, горохом. В меню обязательно присутствуют растения: клевер, подорожник, а настоящим лакомством считаются одуванчики.