Тульские легкоатлеты стали призерами Всероссийских соревнований
Поздравляем наших ребят!
5 и 6 июля в подмосковном Жуковском прошли Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских». В стартах приняли участие сильнейшие спортсмены страны.
Тульские легкоатлеты завоевали одну серебряную и две бронзовые медали.
В финальном забеге на 200 м подопечная Натальи Ковтун Кристина Хорошева показала одинаковое время с победительницей Дженнифер Акиниймикой – 23,57 с. Видеофиниш отдал Кристине серебро с разницей в несколько тысячных долей секунды.
На этой же дистанции воспитанник тульской школы олимпийского резерва Владислав Шемулинкин (тренер Андрей Кузнецов) взял бронзу – 21,32 с.
Бронза и у Екатерины Реньжиной (тренер Вячеслав Маринов) в беге на 400 м – 51,91 с.
На дистанции 1500 м седьмое место занял Алексей Дорофеев, а десятое – Анастасия Якоби.
Тульский спринтер Александр Ефимов пропускал соревнования из-за микротравмы.
Все наши ведущие легкоатлеты примут участие в чемпионате России, который пройдет в 24-27 июня в Чебоксарах
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