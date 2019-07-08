Тульские легкоатлеты стали призерами Всероссийских соревнований

Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

5 и 6 июля в подмосковном Жуковском прошли Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских». В стартах приняли участие сильнейшие спортсмены страны.

Тульские легкоатлеты завоевали одну серебряную и две бронзовые медали.

В финальном забеге на 200 м подопечная Натальи Ковтун Кристина Хорошева показала одинаковое время с победительницей Дженнифер Акиниймикой – 23,57 с. Видеофиниш отдал Кристине серебро с разницей в несколько тысячных долей секунды.

На этой же дистанции воспитанник тульской школы олимпийского резерва Владислав Шемулинкин (тренер Андрей Кузнецов) взял бронзу – 21,32 с.

Бронза и у Екатерины Реньжиной (тренер Вячеслав Маринов) в беге на 400 м – 51,91 с.

На дистанции 1500 м седьмое место занял Алексей Дорофеев, а десятое – Анастасия Якоби.

Тульский спринтер Александр Ефимов пропускал соревнования из-за микротравмы.

Все наши ведущие легкоатлеты примут участие в чемпионате России, который пройдет в 24-27 июня в Чебоксарах

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