В Плавске задержан находящийся в федеральном розыске мужчина

В Плавска сотрудники вневедомственной охраны, патрулируя улицы города, обратили внимание на подозрительного мужчину, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Бойцы Росгвардии остановили гражданина для проверки документов.

– Профессиональное чутье не провело росгвардейцев. Позднее было установлено, что 34-летний уроженец Республики Мордовия находится в федеральном розыске за умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством, — сообщает пресс-служба Росгвардии по Тульской области.

Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.