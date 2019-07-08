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В Плавске задержан находящийся в федеральном розыске мужчина

В Плавске задержан находящийся в федеральном розыске мужчина

Его задержали сотрудники Росгвардии.

В Плавска сотрудники вневедомственной охраны, патрулируя улицы города, обратили внимание на подозрительного мужчину, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Бойцы Росгвардии остановили гражданина для проверки документов.

– Профессиональное чутье не провело росгвардейцев. Позднее было установлено, что 34-летний уроженец Республики Мордовия находится в федеральном розыске за умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством, — сообщает пресс-служба Росгвардии по Тульской области.

Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:15 +1
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