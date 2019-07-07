В Туле владельцы коттеджей незаконно заняли территорию Рогожинского парка

МИЗО нагрянуло с проверкой на улицу Водоохранную. Хозяева частных домовладений суммарно заняли более 1900 кв. м.

В Министерстве имущественных и земельных отношений Тульской области рассказали о результатах муниципального земельного контроля по ул. Водоохранной в Центральном территориальном округе города Тулы.

В ходе мероприятий по контролю в действиях владельцев частных домовладений выявлены признаки административного правонарушения по ст. 7.1 «Самовольное занятие земельного участка» КоАП РФ. Граждане незаконно заняли территорию суммарной площадью 1943 кв. м, прилегающую к участкам индивидуальных жилых домов, посредством установки ограждений и размещения на ней иных объектов.

Более того, свыше 500 кв. м самовольно занятой площади находятся в составе земель памятника природы регионального значения «Городской парк «Рогожинский».

Соответствующие материалы направлены в Управление Росреестра по Тульской области для решения вопроса о привлечении лиц, допустивших обозначенные нарушения, к административной ответственности по указанной статье.

Министерство напоминает о необходимости соблюдения земельного законодательства и недопустимости самовольного занятия земель.

В министерстве подчеркивают, что современные технологии дистанционного зондирования Земли, применяемые на территории Тульской области, позволяют с высокой долей вероятности выявлять признаки самовольного занятия земель на 100% территории муниципального образования для дальнейшего принятия уполномоченными органами мер реагирования по данным фактам нарушений.