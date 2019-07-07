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В Туле благоустроят территорию около Щегловского ручья
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле благоустроят территорию около Щегловского ручья

После строительства дороги по ул. Хворостухина прилегающую территорию тоже приводят в порядок.

Силами главного управления по Пролетарскому округу расчистили территорию вдоль Щегловского ручья, вырубили поросль, заасфальтировали дорожку, ведущую к ручью и купели.

Планируется еще провести работы по вывозу оставшегося мусора и отсыпке проезда. По просьбе архимандрита Клавдиана, наместника Богородичного Пантелеимонова Щегловского мужского монастыря, проведут работы и по благоустройству территории около ручья и купели. Здесь заменят ступени и плитку для спуска к ручью, отремонтируют колодец около ручья, установят лавочки.

Кроме того, здесь появится небольшая купель, чтобы в летнее время можно было просто облиться водой. К работам планируется приступить в августе этого года.

 
 
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