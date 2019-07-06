В День семьи, любви и верности в Туле вступят в брак 15 пар

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, на 8 июля в комитет ЗАГС подано 15 заявлений о заключении брака. Церемонии пройдут во Дворце бракосочетания города Тулы на ул. Советской с 10.00 до 15.20.

Также во Дворце бракосочетания города Тулы состоится торжественное мероприятие вручения медалей «За любовь и верность» и передача «Эстафеты семьи». В отделе по регистрации рождения, установления отцовства и усыновления пройдёт торжественная регистрация рождения «От сердца к сердцу».