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В День семьи, любви и верности в Туле вступят в брак 15 пар

В День семьи, любви и верности в Туле вступят в брак 15 пар

Городской комитет ЗАГС 8 июля проведет праздничные мероприятия.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, на 8 июля в комитет ЗАГС  подано 15 заявлений о заключении брака. Церемонии пройдут во Дворце бракосочетания города Тулы на ул. Советской с 10.00 до 15.20.

Также во Дворце бракосочетания города Тулы состоится торжественное мероприятие вручения медалей «За любовь и верность» и передача «Эстафеты семьи». В отделе по регистрации рождения, установления отцовства и усыновления пройдёт торжественная регистрация рождения «От сердца к сердцу».

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:39 +2
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