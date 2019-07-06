Погода в Туле 7 июля: дождь, умеренный ветер и низкое давление

Фото из архива MySlo

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе сохранится переменная облачность.

Местами небольшой дождь (по данным сайта Гидрометцентра России – до 3 мм за сутки). Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от +7 до +12 градусов, днём – от +16 до +21. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.