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Погода в Туле 7 июля: дождь, умеренный ветер и низкое давление
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 7 июля: дождь, умеренный ветер и низкое давление

Синоптики обещают переменную облачность, днём – до +21.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе сохранится переменная облачность.

Местами небольшой дождь (по данным сайта Гидрометцентра России – до 3 мм за сутки). Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от +7 до +12 градусов, днём – от +16 до +21. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +2
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