Губернатор передал в дар икону Николы Тульского Свято-Никольскому собору в Епифани

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Сегодня, 5 июля, в Туле проходят мероприятия, посвященные празднованию 467-летия обороны Тульского кремля и Дня иконы Николы Тульского.

В честь праздника губернатор Алексей Дюмин передал в дар Свято-Никольскому собору в Епифани икону Николы Тульского.

Торжественное освящение иконы провел митрополит Тульский и Ефремовский Алексий после праздничной литургии в храме колокольни Успенского собора Тульского кремля.

Владыка Алексий поздравил собравшихся с этим знаменательным днем. Митрополит поблагодарил Алексея Дюмина за проявленный интерес и уважение к духовному наследию тульской земли, за вклад в сохранение истории и большой труд в деле укрепления духовных основ нашего края.

– Сегодня для всех верующих знаковое событие – мы получаем в дар еще один подарок от губернатора – икону Николы Тульского, чей образ является светочем для всех жителей нашего региона, – сказал митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

Завершилось мероприятие крестным ходом с иконой Николы Тульского.

Напомним, что торжественное открытие праздника состоится в 17.00. Подробнее здесь.