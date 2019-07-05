новости
новости
Регистрация
Губернатор передал в дар икону Николы Тульского Свято-Никольскому собору в Епифани
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор передал в дар икону Николы Тульского Свято-Никольскому собору в Епифани

Сегодня, 5 июля, в Туле проходят мероприятия, посвященные празднованию 467-летия обороны Тульского кремля и Дня иконы Николы Тульского.

В честь праздника губернатор Алексей Дюмин передал в дар Свято-Никольскому собору в Епифани икону Николы Тульского.

Торжественное освящение иконы провел митрополит Тульский и Ефремовский Алексий после праздничной литургии в храме колокольни Успенского собора Тульского кремля.

Владыка Алексий поздравил собравшихся с этим знаменательным днем. Митрополит поблагодарил Алексея Дюмина за проявленный интерес и уважение к духовному наследию тульской земли, за вклад в сохранение истории и большой труд в деле укрепления духовных основ нашего края.

– Сегодня для всех верующих знаковое событие – мы получаем в дар еще один подарок от губернатора – икону Николы Тульского, чей образ является светочем для всех жителей нашего региона, – сказал митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

Завершилось мероприятие крестным ходом с иконой Николы Тульского.

Напомним, что торжественное открытие праздника состоится в 17.00. Подробнее здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 14:20 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Тульский кремльНикола Тульскийикона

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские спасатели помогут устранить последствия наводнения в Иркутской области
Тульские спасатели помогут устранить последствия наводнения в Иркутской области
Тулячка оформила кредит на пожилую родственницу
Тулячка оформила кредит на пожилую родственницу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.