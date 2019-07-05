Тулячка оформила кредит на пожилую родственницу

В дежурную часть отдела полиции «Криволученский» с заявлением обратилась пожилая жительница Тулы. Пенсионерка сообщила, что неизвестное лицо, воспользовавшись ее паспортными данными, реквизитами ее банковской карты и мобильного телефона, оформила займы в микрокредитных организациях на сумму 13 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемую в преступлении. Ею оказалась 34-летняя родственница заявительницы. Женщина созналась в содеянном.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что по данному факту в полиции проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.