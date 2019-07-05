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Тулячка оформила кредит на пожилую родственницу

Тулячка оформила кредит на пожилую родственницу

Пенсионерка обратилась в полицию.

В дежурную часть отдела полиции «Криволученский» с заявлением обратилась пожилая жительница Тулы. Пенсионерка сообщила, что неизвестное лицо, воспользовавшись ее паспортными данными, реквизитами ее банковской карты и мобильного телефона, оформила займы в микрокредитных организациях на сумму 13 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемую в преступлении. Ею оказалась 34-летняя родственница заявительницы. Женщина созналась в содеянном.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что по данному факту в полиции проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:46 +4
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