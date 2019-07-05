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Тульские спасатели помогут устранить последствия наводнения в Иркутской области
Фото и видео пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Тульские спасатели помогут устранить последствия наводнения в Иркутской области

Наводнение в регионе признано чрезвычайной ситуацией федерального значения.

4 июля аэромобильная группировка Тульского спасательного центра в составе 100 человек отправилась в Иркутскую область для ликвидации последствий наводнения. Руководит группировкой начальник центра полковник Евгений Орлов.

Сообщается, что спецтехнику доставят к месту происшествия самолетом с аэродрома Жуковский.

Напомним, сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. В итоге затопило шесть районов: Тулунский, Чунский, Нижнеудинский, Тайшетский, Зиминский и Куйтунский. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов. С 25 июня было подтоплено более десяти тысяч жилых домов.


Фото пресс-службы МЧС России по Иркутской области.

На данный момент число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 21 человека.

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Тульские спасатели отправились в Иркутскую область, Фото: 1
Тульские спасатели отправились в Иркутскую область, Фото: 2
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Тульские спасатели отправились в Иркутскую область, Фото: 4
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:14 +1
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