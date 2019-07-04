новости
новости
Регистрация
Туляки делятся снимками нереально красивого заката
Фото Алексея Пирязева и из соцсетей.

Туляки делятся снимками нереально красивого заката

Вчера вечером в Туле и области было потрясающе красивое небо!

Туляки снимали закат! Он действительно был хорош!

Группа «Подслушано в Туле», автор — Димон Новгородов.

Автор — Аня Шахова.

Автор — Мария Коваль.

Туляк Дмитрий Франков снял закат в Туле на видео:

Завораживающие фото заката в Узловой опубликовали в группе Узловая слухи:

В Ясногорске было всё: и дождик, и солнце, и радуга! Фото Марины Чухровой из группы «Типичный Ясногорск»:

 
Галерея
Закат в Туле 3.07.19, Фото: 1
Закат в Туле 3.07.19, Фото: 2
Закат в Туле 3.07.19, Фото: 3
Закат в Туле 3.07.19, Фото: 4
Закат в Туле 3.07.19, Фото: 5
Закат в Туле 3.07.19, Фото: 6
Закат в Туле 3.07.19, Фото: 7
Закат в Туле 3.07.19, Фото: 8
Закат в Туле 3.07.19, Фото: 9
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:15 +13
Другие статьи по темам
Событие
закатфотовидеонереальная красотакрасивый закат
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле усилится порывистый ветер
В Туле усилится порывистый ветер
Тест: Узнай место в Туле с высоты птичьего полёта
Тест: Узнай место в Туле с высоты птичьего полёта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.