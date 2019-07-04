Фото Алексея Пирязева и из соцсетей.
Туляки делятся снимками нереально красивого заката
Вчера вечером в Туле и области было потрясающе красивое небо!
Туляки снимали закат! Он действительно был хорош!
Группа «Подслушано в Туле», автор — Димон Новгородов.
Автор — Аня Шахова.
Автор — Мария Коваль.
Туляк Дмитрий Франков снял закат в Туле на видео:
Завораживающие фото заката в Узловой опубликовали в группе Узловая слухи:
В Ясногорске было всё: и дождик, и солнце, и радуга! Фото Марины Чухровой из группы «Типичный Ясногорск»:
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