Туляки делятся снимками нереально красивого заката

Фото Алексея Пирязева и из соцсетей.

Вчера вечером в Туле и области было потрясающе красивое небо!

Туляки снимали закат! Он действительно был хорош!

Группа «Подслушано в Туле», автор — Димон Новгородов.



Автор — Аня Шахова.



Автор — Мария Коваль.

Туляк Дмитрий Франков снял закат в Туле на видео:

Завораживающие фото заката в Узловой опубликовали в группе Узловая слухи:

В Ясногорске было всё: и дождик, и солнце, и радуга! Фото Марины Чухровой из группы «Типичный Ясногорск»: